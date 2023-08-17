В КГГА назвали ситуацию с достопримечательностями в столице критической и обвинили Минкульт в бездействии

За 8 лет киевские власти подали в Министерство культуры представление на 2 059 памятников и только что обнаруженных в столице объектов культурного наследия, но Минкульт издал приказы о внесении в реестр недвижимых памятников Украины только 285 объектов. Ненадлежащая работа с Реестром ставит под угрозу многие исторические объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и. директора Департамента охраны культурного наследия КГГА Ирину Черненко, комментируя снос 200-летнего дома по ул. Ярославской, 13-Б.

"Сложная ситуация с регистрацией памятников в Госреестре назревала в течение 20 лет. Приказы центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в области охраны культурного наследия, не принимались. И лишь немногие из них поступали в Департамент. Несмотря на то, что Департамент ежегодно подавал учетную документацию на около 100 объектов культурного наследия, приказами МКИП в Реестр, например, за 2018-2021 годы занесено только 110 таких объектов. И очень досадно, что вместо того, чтобы эффективно решать вопрос сохранения памятников, наблюдаем много манипуляций и ложной информации как от депутатов, так и от представителей центральных органов власти", - заявила Ирина Черненко.

По ее словам, начиная с 2015 года, город обращался с представлениями в Министерство относительно внесения в Реестр 2 059 памятников и недавно выявленных объектов культурного наследия. За этот период в Департамент охраны культурного наследия поступили приказы МКИП о внесении в Реестр только 285 объектов.

В частности, в 2022 году Департамент разработал и подал в МКИП учетную документацию на 95 объектов культурного наследия, а в 2023-м - на 117. Однако в прошлом году в Реестр МКИП внесло только 27 объектов, а в этом году - 77 единиц, из них подавляющее большинство - представления предыдущих лет.

В Департаменте охраны культурного наследия подчеркнули, что могут только подавать исторические объекты в Министерство культуры и информационной политики (МКИП) для последующего внесения их в Госреестр. Соответствующие действия в самом Реестре совершает Министерство. Эта процедура несовершенная, устарелая и приводит к промедлении в предоставлении тем или иным сооружениям статуса исторического памятника.

Черненко также отметила, что в Реестр вносятся объекты независимо от форм собственности.

"Право собственности на историческое здание не означает, что с сооружением можно делать что угодно. Собственность - это и огромная ответственность. Мы должны сохранить наше культурное достояние и историю, совместно работая исключительно в правовом поле", - отметила она.

Учитывая критическое состояние с охраной культурного наследия, сложившееся из-за бездействия МКИП, Киевсовет 13 мая 2021 направил обращение в Кабмин и Верховную раду относительно занесены объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. После этого ситуация частично улучшилась, однако объекты заносятся в Реестр по представлениям прошлых лет, а не в 30-дневный срок, как предусмотрено законодательством.

Также столица ожидает от Верховной Рады скорейшего принятие во втором чтении законопроекта №0895 от 2019 года. Это позволит местной власти принудительно выкупать у безответственных частных собственников памятники архитектуры и возвращать их в собственность громады.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко назвал снос 200-летнего дома на Подоле вопиющим и заявил о том, что городские власти не давали на это никаких разрешений.

Он также инициировал расторжение Киевсоветом договора аренды участка, где было расположено здание и принятие запрета реконструкции и других действий со зданиями старше 100 лет без разрешения градсовета.

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