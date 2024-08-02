КГГА инициировала закон об усилении ответственности в сфере охраны культурного наследия, - Кличко

"Столичная власть повторно инициировала и депутаты уже зарегистрировали законопроект об изменениях в Закон Украины "Об охране культурного наследия". Напомню, прошлый законопроект, который подавали, был принят только в первом чтении, депутаты к нему так и не вернулись, а затем сняли с регистрации. Поэтому мы снова обратились с законодательной инициативой", – отметил Кличко.

По его словам, предложенные изменения предусматривают: во-первых, возможность принудительного выкупа памятников в коммунальную собственность, если владельцы своими действиями способствуют их уничтожению, процедуре такого выкупа; во-вторых, увеличение размера штрафных санкций в отношении субъектов хозяйствования за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия, а в третьих – устанавливают порядок возмещения вреда, причиненного памятнику.

"Об увеличении соответствующих штрафных санкций конкретизирую: их предлагаем увеличить в 10 раз. Сегодня штрафные санкции, предусмотренные кодексом Украины об административных правонарушениях составляют от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Что сегодня составляет по максимальному пределу 17000 гривен. Зато предлагается нижний предел санкций установить на уровне 15 млн гривен.

Также, по словам мэра Киева, предложены изменения в другие законы по усовершенствованию механизмов защиты культурного наследия и ответственности за нарушение законодательства об охране культурного наследия.

В частности, расширение перечня составов уголовных и административных правонарушений, что максимально охватывает негативные практики в этой сфере; усиление строгости санкций за уголовные и административные правонарушения в сфере охраны культурного наследия; введение уголовной ответственности за военные преступления против культурного наследия.

"Если депутатам действительно болит эта тема и они понимают свою ответственность тоже, то рассмотрят и примут зарегистрированные законопроекты в ближайшее время. Потому что это крайне важно! Важно, чтобы города, и это не только Киев, имели эффективные механизмы для защиты объектов культурного наследия и влияния на недобросовестных владельцев старинных построек", – подытожил Кличко.