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Ключевой советник главы Минфина США по санкциям против РФ уходит в отставку, - Bloomberg

Фото: советник главы Министерства финансов США Элизабет Розенберг (flickr.com/armscontrolassociation)
Автор: Валерия Полищук

Советник главы Министерства финансов США Элизабет Розенберг, занимавшийся вопросами санкций и политики борьбы с финансовыми преступлениями, уходит в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Розенберг, которая вернулась в Минфин США в начале президентства Джо Байдена после предыдущей работы в министерстве, была частью основной группы чиновников, которые разрабатывали экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, включая замораживание активов суверенных банков и ограничение цен на российскую нефть.

Розенберг побывала в 25 странах, помогая заручиться поддержкой ограничения цен и убедить союзников в необходимости более строгого соблюдения санкций и экспортного контроля в отношении товаров, поставляемых в Россию.

США и их союзники ввели сотни санкций и других финансовых и экономических санкций против России, которые нанесли ущерб экономическому росту, доходам от продажи нефти и торговле. 

Розенберг была утверждена Сенатом США в декабре 2021 года на должность помощника секретаря по финансированию терроризма и финансовым преступлениям. 

Санкции США против России

США ввели санкции против России в ряде сфер в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. В частности, санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, тогда как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз примерно до 4-5% с примерно 40-45%.

Также в октябре США ввели санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.

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Война России против УкраиныСанкции против РоссииСоединенные Штаты Америки