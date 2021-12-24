Ключовий радник Папи Римського з питань клімату та соцсправедливості пішов у відставку

Папа Римський Франциск прийняв відставку кардинала Пітера Тарксона. Він був його ключовим радником з питань клімату та соціальної справедливості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Прес-служба Ватикану повідомила, що кардинал Тарксон покинув пост глави департаменту, який називається Дикастерія служіння цілісному людському розвитку. Вона була створена в 2016 році і дбала про проблеми миру, справедливості, міграції, а також займалася благодійністю.
У відставку подали й інші настоятелі Дикастерії, до якої увійшли чотири папські ради.
"Після перших п'яти років діяльності зі статутом, затвердженим на випробувальний період, і за результатами візитації, проведеної минулого літа, настоятелі Дікастерії служіння цілісному людському розвитку подали Вселенському архієрею прохання про відставку", - йдеться в заяві.
Виконувати обов'язки префекта Дікастерії служіння цілісному людському розвитку тимчасово доручено кардиналу Майклу Черні, він приступить до роботи 1 січня 2022 року.
Кардиналу Тарксону 73 роки він народився в Гані. Його називали ключовим радником Папи Франциска. Саме Тарксон представляв Ватикан на міжнародних заходах, таких як Економічний форум в Давосі. До цих пір він був єдиним африканським кардиналом на такій високій посаді.
Тарксон, можливо, буде претендувати на папський престол, щоб стати першим за 1 500 років понтифіком африканського походження. До досягнення 80-річного віку він ще може взяти участь у конклаві.
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