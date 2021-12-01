ru ua
Ср, 01 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ключовий елемент судової реформи. Етична рада розпочала роботу і обрала голову

Новость на русском →
Київ, Середа 01 грудня 2021 15:36
Ключовий елемент судової реформи. Етична рада розпочала роботу і обрала голову Фото: етична Рада обрала голову і почала роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Етична рада обрала голову і почала роботу 1 грудня. Цей орган перевірятиме на доброчесність кандидатів та членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна

У середу члени Етичної ради шляхом таємного голосування обрали своїм головою Льва Кишакевича. Він є суддею Верховного Суду.

Його заступником був обраний Британський юрист - сер Ентоні Хупер.

"Ми готові до роботи і готові виконувати ті завдання, які за законом покладені на нас і готові це зробити вже сьогодні", - заявив Кишакевич.

Він також зазначив, що Рада ще розробляє регламент і процедурні аспекти своєї детальності. Після їх затвердження він зможе приступити до оцінки доброчесності кандидатів до Вищої ради правосуддя.

До етичної ради входять три іноземні експерти у сфері правосуддя та три українські судді. Його діяльність є ключовим аспектом ініційованої Зеленським судової реформи.

Водночас Конституційний суд розглядає справу про конституційність створення вказаної ради. Рішення ще не винесено.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що щодо судової реформи проголосовані основні закони.

Зазначимо, на початку жовтня пленум Верховного Суду звернувся до Конституційного суду з проханням оцінити конституційність судової реформи Зеленського

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Судова реформа
NEWS
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради
DAILY
Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України