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"Кливленд" с победой над "Орландо" последним пробился во второй раунд плей-офф НБА

Кливленд, Понедельник 06 мая 2024 10:37
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"Кливленд" с победой над "Орландо" последним пробился во второй раунд плей-офф НБА Фото: "Кавальерс" взяли верх дома (athlonsports.com)
Автор: Антон Федорцив

"Кливленд Кавальерс" выиграли решающий матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации против "Орландо Мэджик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1-й раунд

"Кливленд" – "Орландо" – 106:94 (18:24, 25:29, 33:15, 30:26); серия – 4:3

В первой половине лучше смотрелись "Мэджик". Гости были более уверенными под обоими щитами и выиграли обе стартовые четверти. На большой перерыв баскетболисты "Орландо" ушли с 10-очковым гандикапом.

Впрочем, "Кавальерс" вовремя пришли в себя. В третьей 12-минутке "Кливленд" фактически "вынес" гостей с площадки. Хозяева паркета не только отыграли отставание, но и добавили 8 пунктов преимущества сверху.

В финальной четверти обошлось без драм. "Кавальерс" ни разу не подпустили "Орландо" на расстояние хотя бы пяти очков. Небольшие качели на протяжении игрового отрезка привели к спокойной победе "Кливленда".

Больше всего к успеху хозяев приложился Донован Митчелл. Защитник набрал 39 очков, сделал 9 подборов и отдал 5 передач. "Мэджик" не спас даже классный перформанс Паоло Банкеро с дабл-даблом – 38+16+2. В следующем раунде "Кливленд" встретится с "Бостоном".

К слову, утром подготовили анонс главных спортивных событий рабочей недели.

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