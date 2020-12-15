Клінтон закликала скасувати колегію виборників у США

Екс-держсекретар і екс-кандидат у президенти Хілларі Клінтон вважає, що США слід скасувати колегію виборників. Вона виступає за скасування колегії з 2000 року.

Про це вона написала в Twitter.

Це відбулося після того, як вона у ролі одного з вибірників від штату Нью-Йорк віддала голос за демократа Джо Байдена і його кандидатку у віцепрезиденти Камалу Гарріс.

"Я вірю, що ми повинні розпустити колегію вибірників і обирати президента на всенародному голосуванні, як і інших чиновників. Але оскільки вона все ще існує, я пишаюся, що проголосувала за Джо Байдена і Камалу Харріс", - йдеться в повідомленні.

Її чоловік, 42-й президент США Білл Клінтон у цьому році також входить в колегію виборників від штату Нью-Йорк.

У США одержання більшого числа голосів виборців не гарантує кандидату перемоги на президентських виборах, оскільки вони не є прямими.

Так, на виборах в 2016 році Клінтон програла Дональду Трампу, який здобув перемогу, заручившись підтримкою 304 членів колегії вибірників (у Клінтон - 227).

При цьому його суперниця отримала майже на три мільйони голосів виборців більше. Після виборів Клінтон також активно виступала за те, щоб позбутися від інституту колегії вибірників.

Нагадаємо, Джо Байден перемагає на виборах президента США. Він, за попередніми підрахунками вибірників, набирає на виборах 306 голосів при необхідних 270 з 538 голосів. У Трампа - 232 голоси. Конгрес повинен затвердити підсумки голосування вибірників 6 січня, інавгурація нового президента має відбутися 20 січня.