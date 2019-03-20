Клімкін про "збитки" Криму: в Держдумі криза жанру

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що у Державній думі Росії чергова криза жанру, коментуючи рішення щодо створення робочої групи для оцінки збитків від "української анексії Криму". Про це він написав у своєму Twitter.

Робоча група буде рахувати "борг України за 23 роки анексії Криму".

"У них там у Держдумі чергова криза жанру - взялися рахувати "борг України за 23 роки анексії Криму": створили робочу групу, оцінюють збитки, все серйозно. У нас чомусь нікому на думку не спадало вимагати компенсації за кілька століть російської окупації України? А хоча..." - зазначив міністр.

Нагадаємо, глава Державної думи Росії В'ячеслав Володін у середу заявив про створення спеціальної робочої групи в нижній палаті, яка оцінить збиток від "дій України економіці Кримського півострова".

Як писало РБК-Україна раніше, Володін заявляв, що необхідно стягнути з України компенсацію нібито за "анексію" Криму.

Підкреслимо, аналітики Bloomberg Economics з посиланням на дослідження, опубліковане британським аналітиком Скоттом Джонсоном, стверджують, що за 5 років анексії Криму економіка Росії зменшилася більш ніж на 10% - або на 150 млрд доларів - у порівнянні з 2013 роком.