Клімкін: РФ організує нову газову війну після запуску "Північного потоку-2"

Клімкін заявив, що "Північний потік-2" в даний час є сірою транзитною зоною

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия после запуска газопровода "Северный поток-2" организует новую газовую войну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра изданию "Цензор.нет".

Климкин прокомментировал решение Франции дать старт "Северному потоку-2" при условии, что на эту трубу будет распространено европейское право. По его словам, "это пока договоренность. Я хочу услышать от наших партнеров, как они видят ее реализацию".

Министр отметил, что Украина готова распространить для ГТС все европейские правила.

"Мы для украинской ГТС готовы распространить все европейские правила для прямого применения. Это означает, что проблемные вопросы решать должен Европейский суд. "Северный поток-2" в настоящее время является серой транзитной зоной, поскольку там "Газпром" может делать все, что ему заблагорассудится. Потому как только проект состоится, РФ точно организует новую газовую войну", - заявил Климкин.

Глава украинского МИД заявил, что РФ "полностью перекроет любой транзит через украинскую газотранспортную систему". Он подчеркнул, что распространения европейских правил на "Северный поток-2" - это важнейший элемент, который поможет в будущем, однако, по мнению Климкина, не спасет от российских манипуляций.

Кроме того, Климкин заявил, что Украине удалось изменить позицию многих немецких политиков относительно "Северного потока-2". При этом, по мнению Климкина, даже в случае выгодного для Украины решения, Россия и дальнейшем будет пытаться манипулировать. В частности, РФ требует, чтобы транзит осуществлялся только на их условиях.

Напомним, Комитет постоянных представителей государств ЕС в среду, 20 февраля, утвердил проект изменений в газовом законодательстве Евросоюза.