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Клімкін візьме участь у конференції по Близькому Сходу

Новини » Політика    13.02.2019 - 13:33
Клімкін візьме участь у конференції по Близькому Сходу
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін виступить перед учасниками на тему протидії кібернетичним і новим загрозам

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь у міністерській конференції по просуванню миру і безпеки на Близькому Сході у Варшаві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС.

Конференція відбудеться 13-14 лютого. Він візьме участь у панельних дискусіях з питань порядку денного конференції, виступить перед учасниками на тему протидії кібернетичним і новим загрозам, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.

РБК-Україна писало, що з понеділка, 11 лютого, на території Варшави введений перший ступінь тривоги ALFA і другий ступінь BRAVO-CRP через проведення конференції про безпеку на Близькому Сході в середу і четвер.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що США будуть боротися з Росією за відновлення свого впливу на східному фланзі НАТО, особливо в таких країнах, як Угорщина. Помпео заявив, що Російська Федерація хоче витіснити Сполучені Штати Америки з Близького Сходу, однак цього не станеться.

До цього Fox News повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила фінальну версію щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході.

 

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