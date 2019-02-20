Клімкін застеріг ЄС від слабкої реакції на агресію Росії

Клімкін заявив, що з Росією треба взаємодіяти з позиції сили, а не умиротворення

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предостерег страны Европы перед опасностями слабой реакции на агрессию России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его колонку для The Washington Post.

Климкин заявил, что недостаточно жесткая реакция международного сообщества после оккупации Крыма имела долгосрочные последствия не только для Украины, но и всех стран Европы.

По его словам, "история напоминает, что умиротворение и слабость перед лицом агрессии имеют катастрофические последствия".

Министр акцентировал, что в настоящее время основным приоритетом является освобождение захваченных Россией трех украинских кораблей и 24 украинских моряков в результате агрессии в районе Керченского пролива, которая произошла в ноябре 2018 года, а также украинских политзаключенных.

В своей колонке Климкин призвал международное сообщество "признать неизбежную опасность слабого ответа на российскую агрессию". Он отметил, что если "вы цените демократию и верховенство закона, и если вы верите, что международная система делает нас всех более безопасными, вы усилите давление на Кремль, чтобы он начал придерживаться международного права".

Он отметил, что усиление санкций против РФ является следующим логическим шагом. С Россией нужно взаимодействовать с позиции силы, а не с позиции умиротворения, подытожил Климкин.

Напомним, сегодня Комитет постоянных представителей Европейского союза включили в черный список восемь россиян за агрессию РФ в Керченском проливе.