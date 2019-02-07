Клімкін обговорив з Болтоном майбутні вибори

Радник Трампа зустрівся з Павлом Клімкіним

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудил с Павлом Климкиным предстоящие выборы в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Болтона.

Также собеседники обсудили вопросы, касающиеся региональной безопасности.

"Сотоялась плодотворная встреча с министром иностранных дел Украины, в ходе которой обсуждались вопросы региональной безопасности, вмешательства России и ожидания свободных и справедливых выборов. Подтвердили нашу взаимную приверженность реализации процветающей Украины, целостной, свободной и мирной", - написал Болтон.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Как писало РБК-Украина, Павел Климкин в Вашингтоне обсудил с советником президента Соединенных Штатов Джоном Болтоном вопрос выхода США и России из ракетного договора.