Клімкін у Брюсселі візьме участь у засіданні по Україні

Павло Клімкін 18 лютого візьме участь у засіданні "Друзі України в ЄС + Україна"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 18 февраля примет участие в заседании "Друзья Украины в ЕС + Украина" в Брюсселе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что встреча состоится по инициативе министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена. Встреча состоится перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 18 февраля, на котором будет обсуждаться ситуация в Украине.

Целью неформального заседания является подготовка к содержательной дискуссии по Украине во время заседания Совета Европейского союза, направленного на консолидацию международной поддержки в контексте усиления санкционного давления на РФ с целью освобождения украинских моряков и политзаключенных, восстановления свободного судоходства в акватории Азовского моря и прекращения российской военной агрессии против Украины.

Министры также обсудят вопросы оказания поддержки Приазовью, достигнутый Украиной прогресс в реализации ключевых реформ и совместные усилия для защиты целостности избирательных процессов в ЕС и Украиной в 2019 году.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил Павлу Климкину 17 февраля обсудить с международными партнерами предварительную координацию действий по введению санкций против России.