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Клименко выразил позицию МВД относительно увольнения с военной службы лиц, прошедших плен

Украина, Среда 05 июня 2024 15:48
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Клименко выразил позицию МВД относительно увольнения с военной службы лиц, прошедших плен Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Все военнослужащие, освобожденные из российского плена, имеют право на демобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Что предшествовало

На днях народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал документ, в котором командующий Нацгвардией Александр Пивненко требует применить нормы о демобилизации освобожденных из плена только к тем, кого уволили после 18 мая 2024 года.

В документе говорится, что вступивший в силу с 18 мая закон о мобилизации предусматривает дополнительные права для некоторых военных.

В частности, те военнопленные, которых освободили из плена, теперь имеют право на отпуск продолжительностью 90 дней с сохранением денежного довольствия, а также право на увольнение со службы.

В то же время командующий Нацгвардией требует, чтобы эти дополнительные права предоставляли только бывшим пленникам, которых обменяли после 18 мая.

Позиция МВД

Клименко высказал позицию МВД относительно недоразумения с толкованием Нацгвардией нормы статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" о возможности увольнения с военной службы лиц, прошедших в плен.

"Соответствующая норма применяется ко всем военнослужащим, имеющим статус освобожденных из плена. Независимо от даты обмена", - подчеркнул министр.

Демобилизация военных

Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации.

Согласно документу, на демобилизацию имеют право:

  • люди с инвалидностью;
  • военнослужащие, освобожденные из плена, если не выразили желание продолжить службу.

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