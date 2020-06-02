Кліматологи підбили підсумки календарної весни в Києві

Середньодобова температура повітря у Києві протягом весни 2020 року становила 9,6 градусів тепла. Це на 1,4 градусів вище за кліматичну норму

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії.

Як зазначили в обсерваторії, цьогорічна весна була дуже контрастною. Якщо березень був вищим за кліматичну норму на 5,8 градусів, то травень виявився холоднішим на 2,8 градусів.

Опадів у Києві за сезон випало 176 мм, що склало 125% кліматичної норми, завдячуючи дуже вологому травню.

У обсерваторії нагадують, що метеорологічне літо у Києві й досі не настало, середньостатистично воно розпочинається 14 травня, а найпізніше - 7 червня у 1990 та 2001 роках.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря травня 2020 року у Києві становила 12,4 градусів тепла, що на 2,8 градусів нижче за кліматичну норму.

За даними Укргідрометцентру, стійкий перехід середньої добової температури через 15 градусів тепла, що є кліматичним показником початку літа, відбувається в Україні у другій половині травня.