Клімат на Землі може змінитися до невпізнання: пояснення вчених

Через більш високу температуру почастішають посухи, пожежі і повені, зміни також торкнуться земної і водної поверхні.

Головна причина цьому - викиди вуглецю.

Фахівці склали три плани розвитку подій: високий, середній і низький рівні негативного впливу людства на клімат.

Перші два припускають, що температури будуть підвищуватися після 2100 року.

Рослинність і кращі посівні площі перемістяться до полюсів, а площа, придатна для вирощування безлічі культур, скоротиться. Деякі території, такі як басейн Амазонки, стануть непридатними для життя.

Третій сценарій - рівень моря продовжить підніматися, навіть враховуючи мінімізацію негативного впливу діяльності людини.