Клієнти "Запоріжгазу" можуть замовити техобслуговування внутрішніх мереж

Клієнти АТ "Запоріжгаз" можуть замовити послугу з обслуговування внутрішніх газових мереж за 300 гривень на рік. Регулярне технічне обслуговування один раз на рік дозволяє утримувати внутрішні газові мережі в справному стані.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Газорозподільна компанія пропонує споживачам єдину вартість технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вартість робіт з ПДВ становить 300 гривень на рік. З 2015 року в тарифах на розподіл газу не передбачені кошти на обслуговування внутрішніх мереж споживача. Кожна сім'я може самостійно подбати про безпеку споживання газу", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі зазначили, що компанія визначила перелік робіт з технічного обслуговування внутрішніх мереж, що виконуються за договором:
"Звертаємо увагу, що у вартість договору не включено обслуговування газових приладів та ремонт внутрішніх мереж та приладів обліку. Згідно з чинним законодавством, технічне обслуговування - це контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення місць витоків газу, очищення, змащення та інші операції з підтримки працездатності та справності газових труб", - зазначила директор з капітального будівництва АТ "Запоріжгаз" Вікторія Абрамова.
За словами прес-служби, для проведення технічного обслуговування, клієнт повинен підписати договір з газорозподільною компанією і після робіт - акт виконаних робіт.
"Оплатити послугу можна карткою через POS-terminal, або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні. Укласти договір можна у всіх 104.ua Клієнтських просторах Запорізької області", - йдеться в повідомленні.