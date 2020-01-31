Клієнти "Закарпатгазу" сплатять за доставку майже на 40% менше

Клієнти "Закарпатгазу" у першому кварталі 2020 року скоротять витрати за розподіл порівняно із опалювальним періодом минулого року. Про це свідчать розрахунки компанії, повідомляє прес-служби.

"Як уже повідомлялося, плата за розподіл (доставку) газу для споживача фіксована. Тому навіть взимку, коли використання газу збільшується розмір платежу за доставку залишається сталим. Згідно з розрахунками компанії, найбільш вигідною нова система буде для споживачів, які використовують газ для опалення будинків. Таких у Закарпатті понад 274 тисячі. Їх платежі за доставку газу у першому кварталі зменшаться в середньому на третину", - йдеться у повідомленні.

За даними НКРЕКП, закарпатська родина в середньому споживає 1511 куб. м газу за рік. Відповідно до наведених даних, за перші три місяці 2020 року закарпатці в середньому сплатять за розподіл орієнтовно на 300 гривень менше, ніж у 2019 році.

січень лютий березень разом Споживання*, куб м 310 290 300 900 1 кв. 2019 року, грн 264,74 247,66 256,2 768,6 1 кв. 2020 року, грн 157,14 157,14 157,14 471,42

*дані НКРЕКП

У прес-службі нагадали, що нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ, серед яких і АТ "Закарпатгаз", Регулятор затвердив 24 грудня 2019 року. Таким чином було завершено анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Здійснено остаточне відділення продажу газу від його транспортування. Тому тепер, за словами прес-служби, споживач не прив’язаний до жодного постачальника і має можливість вибору.

"Оплата за послуги розподілу газу - не нововведення. Всі споживачі завжди сплачували за розподіл (доставку), однак однією квитанцією, де враховувалася і плата за газ як товар, і плата за послуги з розподілу. А з нового року відбулося виокремлення платежу за розподіл в окрему квитанцію", - пояснила начальник відділу з продажів АТ "Закарпатгаз" Вікторія Самойлова.

У прес-службі додали, що послуги розподілу включають у себе транспортування газу розподільчими газопроводами, облік газу, ремонт, заміну та обслуговування газопроводів та обладнання на них, локалізацію та ліквідацію аварійних ситуацій, повірку та заміну несправних лічильників, обслуговування у Центрах обслуговування клієнтів тощо.