Клієнти "Закарпатгазу" мають сплатити 7,4 млн гривень за втручання у систему газопостачання

У разі виявлення протиправних дій, представники оператора ГРМ складають акт про порушення та передають матеріали на розгляд відповідної комісії. Якщо комісія визначає суму завданих підприємству збитків, а споживач відмовляється її сплачувати - справу передають до суду. Впродовж поточного року за рішенням суду буде стягнуто 3,2 млн гривень зі споживачів за несанкціоновані втручання у систему газопостачання.

"Важливо розуміти, що втручання у газорозподільну систему - це не тільки порушення закону, а й смертельно небезпечний вчинок: при самовільному порушенні з’єднань у трубі, встановленні перехідників, під’єднанні шлангу можливі суттєві витоки газу та вибухи", - пояснив головний інженер АТ "Закарпатгаз" Віктор Водзінський.

За інформацією АТ "Закарпатгаз", випадки несанкціонованих втручань фіксуються у побутових споживачів та юридичних осіб. Зокрема, під час чергової перевірки було виявлено несанкціонований відбір природного газу на об’єкті у селі Чумальово, що на Тячівщині. Власник приміщення облаштував несанкціонований підземний газопровід до вуличного газорозподільчого газопроводу АТ "Закарпатгаз". Встановлено, що споживач "накрутив" необлікованого природного газу на суму майже 200 тисяч гривень. Порушник має відшкодувати окрім вартості незаконно спожитого газу, 2,8 тисяч гривень судового збору.