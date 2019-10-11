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Клієнти "Закарпатгаз Збуту" на третину скоротили борг за спожитий газ

Новини » Енергетика    11.10.2019 - 16:46
Клієнти "Закарпатгаз Збуту" на третину скоротили борг за спожитий газ
Ілюстративне фото (dtek.com)

Найбільше за використаний газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та Виноградівського району

Станом на початок жовтня клієнти "Закарпатгаз Збуту" заборгували за спожитий газ 875 млн гривень. Порівняно з початком року, коли він становив 1 млрд 225 млн гривень, заборгованість закарпатців зменшилася на третину. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"До покращення рівня розрахунків призвело, у першу чергу, те, що з боржниками проведено роз’яснювальну роботу. В тому числі проведено відключення близько 3000 споживачів, які мали суттєву заборгованість", - пояснила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

Загалом, порівняно з 9 місяцями минулого року, кількість відключень збільшилася удвічі. У прес-службі зазначили, що загальна заборгованість споживачів, відключених від газопостачання, становить близько 47 млн гривень.

"Наявність заборгованості є перешкодою в отриманні субсидії на новий опалювальний період, який стартує 16 жовтня. Споживачі, які за місцем проживання чи реєстрації до 1 грудня звернуться до управління праці та соціального захисту населення, матимуть право на отримання субсидії, починаючи з жовтня поточного року. У випадку звернення після 1 грудня - з часу звернення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прес-службі, найбільше за використаний газ боргують мешканці міст Ужгород, Мукачево, Виноградів та Виноградівського району.

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