Клієнти "Волиньгаз Збуту" кожен двадцятий платіж здійснюють через інтернет

У 2020 році для клієнтів ТОВ "Волиньгаз Збут" діє п’ять платіжних онлайн-сервісів. Завдяки цьому споживачі газу у Волинській області отримали можливість вибору найзручнішого сервісу, а також оплати за газ без комісії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Станом на 1 січня 2020 року компанія "Волиньгаз Збут" налагодила роботу з п’ятьма платіжними системами EasyPay, Portmone, Ipay, Ощад 24 і Приват 24. Оплата за газ через інтернет здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і MasterCard", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, про наявність та розмір комісії платіжні сервіси інформують платників в процесі здійснення операції.

"Залучення різних онлайн-сервісів створюють клієнтам компанії додатковий комфорт і відкривають можливості для економії коштів і часу. Маючи доступ до інтернету і банківську карту, послуги з газопостачання можна сплатити незалежно від часу і місця перебування. Вибрати сервіс для розрахунків можна в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, або безпосередньо на сторінках сервісів", - говорить директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

В прес-службі також зазначили, що "Волиньгаз Збут" оплачує банківський комісійний збір по кожному оплаченому рахунку в розмірі 0,3%. "Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року №792 "Про забезпечення проведення розрахунків за природний газ". Однак, ряд банків і сервісів при оплаті за газ додатково стягують з споживачів власний комісійний збір і самостійно визначають його розмір", - йдеться у повідомленні.