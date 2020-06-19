Клієнти "Волиньгаз Збуту" на 70% частіше почали використовувати чат-бот у Viber

З початку року до онлайн-сервісу 7104ua у Viber долучились 7,6 тис. клієнтів "Волиньгаз Збуту". За допомогою цього сервісу під час карантину споживачі газу дистанційно передають показники лічильників, сплачують за газ та контролюють стан особового рахунку.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У сучасному світі зміни відбуваються дуже швидко, ритм життя неймовірно насичений, тож і ми стараємося йти в ногу з часом, - розповідає директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук. – Щоб наші клієнти не витрачали купу часу в чергах, працює вайбер-бот. Передати показники і сплатити рахунки легко і просто, адже телефон у більшості з нас завжди з собою".

За словами прес-служби, перевага чат-бота 7104ua у Viber у тому, що під одним аккаунтом можна зареєструвати та обслуговувати не лише себе, а й своїх близьких і рідних. Один користувач може вести до п’яти особових рахунків.

"Щоб долучитися до 7104ua в Viber, користувачу треба відсканувати QR-код. На сьогодні 18 056 клієнтів уже встигли оцінити переваги чат-боту, а саме: цілодобовий доступ в режимі онлайн, відсутність черги і швидка сплата рахунків, безпечний доступ, а також можливість користуватися послугою де завгодно і коли завгодно", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що також діє нова функція - через чат-бот Viber 7104ua тепер можна передати показання лічильників з фото. Вона запроваджена для корекції неправильно введених показників лічильника. Показання газового лічильника у чат-боті Viber 7104ua можна підтвердити світлиною. Після ручного введення показань чат-бот пропонує споживачеві додати фото лічильника, яке можна завантажити з галереї телефону.

Крім того, за словами прес-служби, незабаром з’явиться функція розпізнавання показання лічильників за світлиною, поки що вона доступна тільки в мобільному додатку для iOS. Згодом цю технологію будуть використовувати для корекції показань, внесених з помилками.

"Ще одне нововведення – рахунки на оплату стали доступні в PDF-форматі. Тож не обов’язково чекати, поки прийде квитанція до поштової скриньки, в особистому кабінеті можна завантажити та роздрукувати її", - йдеться у повідомленні.