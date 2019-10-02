Клієнти "Вінницягаз Збуту" придбали понад 3 млн куб. м газу за акційною ціною

Понад 2700 клієнтів "Вінницягаз Збут" придбали 3 млн куб. м газу на опалювальний сезон по акції "Твоя незалежність". 2/3 заявок на купівлю запасу газу оформлені через Особистий кабінет на сайті 104.ua. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Можливість придбання газу на зиму за фіксованою акційною ціною 5 995,53 гривень за 1000 куб. м споживачі газу отримали вперше. Ця ціна визначена оптовим продавцем природного газу НАК "Нафтогаз України", який зараз виступає гарантом збереження запасів газу та стабільної ціни на нього. За інформацією оптового постачальника, учасники акції "Твоя незалежність" зможуть скоротити витрати на газ в опалювальний період до 25%", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, 75% заявок на купівлю газу оформлені онлайн за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua. Решта - в Центрах обслуговування клієнтів "Вінницягаз Збут".

У акційній ціні не враховані послуги з доставки газу, які змінюються в залежності від регіону і будуть оплачуватися додатково за щомісячними рахунками.

"В період з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року споживачі, які сформували собі газовий резерв, зможуть самостійно вибирати, за якою ціною оплатити використані кубометри. Крім того, самостійно вирішувати, який обсяг акційного газу використовувати в поточному місяці", - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

У прес-службі зазначили, що учасники акції мають свободу вибору, як використовувати набутий запас газу в опалювальний період.

"Наприклад, у місяць, коли акційна ціна виявиться вище ціни ПСО, споживач буде платити за спожитий газ за ціною ПСО. При цьому обсяг акційного газу в такому місяці не використовується і переходить на наступний період. Якщо ж акційна ціна зрівняється або виявиться нижче ціни ПСО, споживач зможе вибрати вигідну для нього ціну. Покрити спожиті кубометри за рахунок акційного газу або оплатити їм певний обсяг за ціною ПСО - вирішувати споживачеві", - йдеться в повідомленні.

При виборі акційної ціни споживачеві необхідно буде тільки оплатити послуги з його доставки (розподілу і транспортування). Вартість послуг по доставці газу, а також залишок передплаченого газу по акції "Твоя незалежність" споживачі зможуть відстежувати в щомісячному рахунку за використане паливо.

"Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач надалі зможе отримати газ на загальних умовах. Споживачі, які до 1 квітня 2020 року не використовують передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів в рахунок наступних платежів або повернути гроші", - йдеться в повідомленні прес-служби.