Клієнти "Сумигаз Збут" заборгували за газ 447 млн гривень

У жовтні борг побутових клієнтів ТОВ "Сумигаз Збут" перевищив 447 млн гривень, у зв'язку з чим ряду домоволодінь було припинено постачання газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Від початку року ТОВ "Сумигаз Збут" розіслало 30,8 тис. повідомлень про необхідність погашення заборгованості. Протягом жовтня направлено 2,5 тис. таких листів.

"Якщо після отримання попередження споживачі не сплатили за газ та не звернулися до центру обслуговування клієнтів "Сумигаз Збуту" для оформлення угоди погашення, компанія ініціює припинення газопостачання та подає позов до суду", - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 листопада 2019 року 19 тис. мешканців Сумської області заборгували за газ понад 1 тис. гривень.

"Зараз борг понад 1 тис. гривень мають 17,2 тис. домоволодінь, від 5 до 10 тис. гривень – 1,2 тис. споживачів, а 645 клієнти заборгували понад 10 тис. гривень. Рекордним є борг у розмірі 155 тис. гривень", - зазначила директор ТОВ "Сумигаз Збут" Олена Руденко.

У прес-службі наголосили, що заборгованість за газ стає причиною відключення. А для відновлення газопостачання потрібно буде сплатити не лише всю суму боргу, а й компенсувати збитки, пов’язані з відновлюваними роботами. Також органи соціального захисту населення можуть відмовити в наданні субсидії громадянам, які мають борги за газ більше 340 гривень.

"Щоб не стати заручником боргів та отримувати субсидію, кожен споживач природного газу Сумщини може в режимі онлайн перевіряти та контролювати стан рахунку в Особистому кабінеті на сайті 104.ua", - йдеться у повідомленні.