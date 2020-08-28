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Клієнти "Рівнегаз Збуту" купують газ на зиму влітку

Автор: Марія Тарариєва

ТОВ "Рівнегаз Збут" пропонує своїм клієнтам взяти участь в акції "Твоя енергонезалежність" і зарезервувати для себе необхідний обсяг природного газу ще до настання холодів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Незважаючи на прогнозоване подорожчання ресурсу перед опалювальним сезоном, жителі охоче купують блакитне паливо на зиму за літніми цінами", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що вартість газу під час акції буде змінюватися тричі:

• з 15 по 31 серпня вона складе 4,49 гривень за кубометр;

• з 1 до 15 вересня - 4,99 гривень за кубометр;

• з 16 по 30 вересня - 5,49 гривень за кубометр.

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Станом на 27 серпня у Рівненській області заявки на участь в акції подали 185 осіб, з них 58 вже встигли повністю розрахуватися.

"Деякі настільки поспішали, що навіть не вказали всіх необхідних реквізитів. Тепер працівники відділу продажів фізичним особам з'ясовують важливі дані з нашої абонентської бази, – розповідає директор "Рівнегаз Збуту" Леонід Кошельник. – Кожен раз підкреслюємо, що в квитанціях при оплаті потрібно вказувати правильні банківські реквізити, особовий рахунок, прізвище з ініціалами його власника. Бо часто люди закуповують акційний газ не для себе, а для своїх родичів".

За словами прес-служби, оформити замовлення на акційний газ можна за телефоном Контакт-центру 067-01-01-104, в Центрах обслуговування клієнтів, а також у відділеннях "Рівнегаз Збуту". А ті споживачі, які скористаються онлайн сервісом в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, зможуть заощадити ще й на банківських послугах.

Закуплений під час акції газ можна буде використовувати вже з 1 жовтня поточного року по 31 березня 2021 року.

"Якщо ж зарезервовані кубометра не будуть використані за опалювальний сезон, а саме до 31 березня наступного року, кошти споживачам будуть повернуті або ми їх віднесемо на рахунок майбутніх платіжок. Але обов'язкова умова для майбутніх учасників акції - це відсутність заборгованості", – пояснює начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ" Рівнегаз Збут" Тетяна Парфенюк.

Прогноз погоди
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