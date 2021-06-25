Клієнти "Миколаївгазу" можуть замовити техобслуговування внутрішньобудинкових газопроводів
АТ "Миколаївгаз" пропонує своїм клієнтам проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів за 300 гривень на рік. Відповідальність за справний технічний стан внутрішніх газопроводів, згідно із законодавством, покладена на власників.
Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".
"Статистика показує - причиною більше половини викликів на номер 104 є витоки газу на внутрішніх мережах. З початку року на номер аварійної газової служби 104 надійшло понад 3,5 тисяч дзвінків. Більше половини з них пов'язані з витоками газу на внутрішньобудинкових мережах", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі нагадали, що з 2015 року в тарифах на розподіл газу не передбачені кошти на обслуговування внутрішньобудинкових мереж споживача. Відповідальність за справний технічний стан внутрішніх газопроводів несуть власники.
"Для безпечного користування газом в побуті, кожен споживач повинен укласти договір на технічне обслуговування газових мереж з організацією, що має відповідний дозвіл і ліцензію. І такі послуги пропонує АТ "Миколаївгаз". Саме зараз компанія пропонує своїм клієнтам проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів за 300 гривень на рік", - йдеться в повідомленні.
За словами прес-служби, підписавши угоду з АТ "Миколаївгаз", споживач отримує:
- обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від введення в будинок (квартиру) до газових приладів;
- приладовий контроль на щільність з'єднань газопроводів;
- огляд наявності та перевірка герметичності футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції будівлі;
- перевірку працездатності і мастило запірних пристроїв, встановлених на газопроводах;
- усунення витоків на муфтових з'єднаннях.
У вартість договору не включено обслуговування газових приладів і ремонт мереж і приладів обліку.
"Договір укладається на добровільній основі. Але ми закликаємо наших клієнтів бути усвідомленими в споживанні газу і обов'язково раз на рік проводити технічне обслуговування своїх мереж, щоб уникнути надзвичайних ситуацій. Під час візиту наших фахівців клієнт на місці підписує договір і відразу отримує послугу. Це фіксується в акті виконаних робіт, і клієнту надається рахунок, який він повинен сплатити протягом п'яти робочих днів", - розповідає начальник відділу технічного обслуговування АТ" Миколаївгаз " Віктор Лихолетов.
У прес-службі також відмітили, що газорозподільна компанія зобов'язується якісно надавати послуги в рамках дії договору, а клієнт (споживач) повинен забезпечити працівникам АТ "Миколаївгаз" вільний доступ до внутрішньобудинкових газових мереж для виконання робіт з їх технічного обслуговування.
З початку дії акції компанія уклала понад 500 договорів.