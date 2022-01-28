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Клієнти "Львівгаз Збуту" боргують за газ рекордні 2,6 млрд гривень

Автор: Марія Тарариєва

ТОВ "Львівгаз Збут", що працює під брендом "Твій газзбут", фіксує зростання заборгованості своїх клієнтів за спожитий природній газ. У січні загальний борг побутових споживачів перед компанією сягнув 2,6 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Львівгаз Збуту".

"Це новий борговий рекорд. За понад шість років існування компанії такого боргу ще не було. Лише у порівнянні з минулим місяцем борг населення збільшився на 430 мільйонів. Ми дякуємо усім клієнтам, які сплачують за газ вчасно, а боржникам нагадуємо, що клієнт має обов’язок розраховуватися за спожитий ресурс, в іншому випадку кошти можуть бути стягнені в судовому порядку. Важливо розуміти, що своєчасна оплата за газ є запорукою стабільного постачання блакитного палива у домівки клієнтів", – наголосив директор ТОВ "Львівгаз Збут" Павло Майк.

Якщо споживач з поважних причин не може погасити заборгованість одним платежем, компанія пропонує укласти договір реструктуризації. Умови розтермінування оплати визначаються індивідуально.

"Львівгаз Збут" нагадує, що сплачувати рахунки за газ можна дистанційно. У період пандемії досить зручно здійснювати оплату за допомогою онлайн-сервісів:

  • Особистий кабінет на сайті 104.ua;
  • Viber-бот 7104ua;
  • Telegram-бот 7104ua;
  • мобільні додатки 104Mobile для Android та 104Mobile Light для iOS.

За словами прес-служби, ці сервіси дають змогу безпечно проводити розрахунки, переглядати історію платежів, контролювати зарахування оплати на рахунок.

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ЛьвівГаз