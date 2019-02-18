Клієнти "Львівгаз Збуту" майже на 10% скоротили споживання газу

Найбільше споживання газу скоротило населення

В течение 2018 года ООО "Львовгаз Сбыт" поставило потребителям Львовской области 848 млн куб. м газа, а это на 72 млн куб. м меньше, чем в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что потребление голубого топлива сократили все категории потребителей газа. Наибольшее сокращение объема зафиксировано среди бытовых потребителей Львовской области. В 2018 году оно составило 8% (- 67 млн куб. м), промышленные предприятия, учреждения и организации, финансируемые из государственного бюджета – на 7,7% (- 5,3 млн куб. м).

"Уменьшение объемов поставок голубого топлива объясняется сравнительно теплыми погодными условиями как в начале, так и осенью 2018 года. Также на снижение поставок повлияло повышение цены на энергоресурс и его экономное использование потребителями", - говорит директор ООО "Львовгаз сбыт" Наталья Лавриненко.

В пресс-службе также сообщили, что в течение 2018 года компания постоянно принимала участие в тендерных процедурах закупок газа, которые проводились бюджетными учреждениями и организациями. В прошлом году "Львовгаз Сбыт" поставлял природный газ 1076 потребителям бюджетной сферы, а это составило 77% от общего количества потребителей этой категории в области.