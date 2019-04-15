Клієнти "Львівгаз Збуту" в 1,5 рази збільшили борги за газ

Станом на 1 квітня борг споживачів газу Львівської області перед ТОВ "Львівгаз Збут" сягнув 2,3 млрд гривень. Це в 1,5 разів більше, ніж торік. Збільшення неплатежів відбувається за рахунок монетизації субсидій, зменшення кількості субсидіантів серед населення та здорожчання вартості газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Від березня змінився механізм виплати житлових субсидій. Клієнти "Львівгаз Збуту", котрим призначено державну допомогу для оплати спожитого газу, почали отримувати її "живими" грошима. Деякі споживачі використали отримані кошти на інші цілі, не розрахувавшись за послугу постачання газу. Окрім того, кількість субсидіантів серед клієнтів ТОВ "Львівгаз Збут" в поточному опалювальному періоді зменшилась на 54%, а також зростала вартість природного газу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, все це напряму вплинуло на зростання неплатежів за спожитий газ і збільшення кількості боржників.

"В нас були перестороги, що через видачу субсидійних коштів споживачам "на руки", деякі наші клієнти використають ці гроші на інші потреби, а не на оплату за спожитий газ. На жаль, так частково і сталось. На додачу ряд споживачів мають накопичені борги за попередні зимові місяці. Зараз борг клієнтів "Львівгаз Збуту" становить 2,3 млрд грн. Найбільше боржників серед споживачів Львова, Пустомитівського та Стрийського районів", - зазначила начальник відділу розрахунків "Львівгаз Збуту" Ольга Чабан.

Також у прес-службі зазначили, що через відсутність оплати "Львівгаз Збут" не має можливості своєчасно розрахуватися з державним постачальником - НАК "Нафтогаз України" - за спожитий населенням газ і оперативно замовити необхідні обсяги для подальшого забезпечення газом споживачів.

"У разі труднощів із погашенням заборгованості, для того, аби не погіршувати ситуацію і не накопичувати борги, фахівці "Львівгаз Збуту" рекомендують своїм клієнтам укласти графік погашення заборгованості. При наявності відповідних документів, зокрема довідок про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї, зареєстрованих в житловому приміщенні (для непрацюючих членів сім’ї працездатного віку подаються документи про причину тимчасової незайнятості). Надалі, при погашенні боргів або їх реструктуризації споживач може звернутися до органів соціального захисту для призначення державної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у прес-службі наголосили, що наявність простроченої заборгованості унеможливлює подальше надання державної підтримки. У разі несплати за послуги по закінченню поточного опалювального сезону, надалі субсидія призначатися не буде.