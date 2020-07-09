Клієнти "Хмельницькгаз Збуту" на 37% зменшили заборгованість за газ

Споживачі газу Хмельницької області за перше півріччя 2020 року скоротили борги за природний газ на 208 млн гривень. Якщо за аналогічний період минулого року подоляни зменшили несплату послуг на 30%, то в цьому році, по завершенню опалювального періоду - майже на 37%.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

Поліпшення розрахунків за спожитий газ у Хмельницькій області в компанії частково пояснюють значним здешевленням енергоносія.

"Завдяки переважно своєчасній оплаті більшістю споживачів, ТОВ "Хмельницькгаз Збут" у повному обсязі виконує свої зобов'язання перед клієнтами щодо постачання природного газу. Протягом карантину ні одному подолянину не було припинено газопостачання. Також не нараховувались штрафні санкції та пеня за прострочення оплати", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, значна частина неплатників продовжують ухилятися від оплати за спожитий газ.

"Час карантину є нелегким випробуванням як для наших клієнтів, так і для газопостачальної компанії, - інформує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький.- Тому ми звертаємося до наших споживачам з великим проханням знайти можливість і розрахуватися за отримані послуги, щоб гарантовано отримувати газ в подальшому і державну допомогу в разі необхідності. У той же час, ми дякуємо за розуміння, співпрацю та своєчасну оплату жителям Хмельницької - нашим клієнтам"

У компанії нагадали, що, згідно з умовами Договору на постачання природного газу, оплату за спожитий газ необхідно здійснювати в такі строки:

по квитанції абонентської книжки - не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим;

за рахунком постачальника - не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання рахунку

"Своєчасно і безпечно сплатити за спожитий газ клієнти ТОВ "Хмельницькгаз Збут" можуть через особистий кабінет на сайті 104.ua; чат-бот Viber 7104ua; мобільні додатки 104 Mobile", - йдеться в повідомленні.