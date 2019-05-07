Клієнти "Хмельницькгаз Збуту" в 2,5 рази збільшили використання онлайн-сервісів

Станом на 1 травня 2019 року споживачі газу Хмельницької області здійснили 55 тис. платежів за газ за допомогою онлайн-сервісів "Хмельницькгаз Збуту". Це у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Завдяки використанню дистанційних онлайн-сервісів, клієнти ТОВ "Хмельницькгаз Збуту" сплачують за газ у зручний час доби, без черг та з мінімальною комісією, в залежності від обраного сервісу. Тому ці вагомі переваги стали основними причинами збільшення використання платіжних інтернет-платформ у Хмельницькій області", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, розмір комісії при проведенні платежу визначається безпосередньо платіжною системою і не залежить від ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

"Уже кілька років наші клієнти мають можливість сплачувати за газ дистанційно, адже це дуже зручно та займає не більше 5-7 хвилин, - інформує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – При цьому кошти миттєво зараховуються на особовий рахунок споживача, та й комісія в онлайн-сервісах є значно меншою, ніж при розрахунку іншими доступними способами. Тому з кожним роком значно збільшується як число користувачів, так і мережа онлайн-сервісів при розрахунках за газ".

У прес-службі зазначили, що наразі здійснити платіж може кожен споживач, який має платіжну картку. Необхідно використовувати кредитну або зарплатну картку, на якій є логотип платіжної системи Visa або MasterCard.

"На сьогодні для споживачів є можливість провести дистанційний розрахунок за допомогою декількох платіжних онлайн-сервісів, серед яких найзатребуваніші iPay.ua, Рortmone, Приват 24. Наразі значна частина розрахунків здійснюється і через Ощадбанк та Укрпошту, особливо у сільській місцевості", - йдеться у повідомленні.

Водночас, для 93 тис. користувачів Особистого кабінету на сайті 104.ua, доступні вже шість онлайн-платформ, серед яких найпопулярніші MasterPass, Моnobank та EasyPay. Також віднедавна "Хмельницькгаз Збут" додав ще один платіжний сервіс для оплати за газ - це Viber – бот 7104.ua, за яким можна сплачувати до 5 особових рахунків.

"Відтак, всі видатки по запуску цих онлайн-сервісів профінансовано за рахунок "Хмельницькгаз Збуту", який отримує всього трохи більш як 2% в частині вартості наданих послуг з постачання, в той час як 90% коштів за поставлений газ отримує НАК "Нафтогаз України", - повідомляють у прес-службі.