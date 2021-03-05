Клієнти "Дніпрогазу" заборгували за доставку 17 млн гривень

"Борги дніпрян за послуги з розподілу природного газу в січні-лютому поточного року досягли 17 млн гривень. Незважаючи на те, що поділ платіжок за газ і його доставку відбулося більше року тому, майже 34 тисячі клієнтів АТ "Дніпрогаз" жодного разу не заплатили за розподіл енергоресурсу. Так, з січня 2020 року кожен дванадцятий платіж за доставку газу в Дніпрі залишається неоплаченим. Такі споживачі заборгували газорозподільній компанії понад 6 млн гривень, що становить 35% від загальної суми боргу", - йдеться в повідомленні.

Виходячи з цього, за словами прес-служби, "Дніпрогаз" недоотримав в повному обсязі фінансування на роботи, які газорозподільна компанія виконує для забезпечення безперебійної та безпечної доставки газу в будинку більше 402 тисяч побутових споживачів та інших суб'єктів господарювання.

"Введений урядом мораторій на нарахування пені, штрафів та відключення газу через заборгованість під час карантину більшість споживачів сприйняли як можливість не платити за доставку газу взагалі. Зараз майже 2 тисячі дніпрян вже отримали досудові попередження про несплачених послуги. У разі несплати компанія буде стягувати накопичені борги через суд", - зазначив комерційний директор АТ "Дніпрогаз" Ігор Маньковський.

У прес-службі зазначили, що заборгованість за доставку газу після закінчення карантину є причиною для відключення від системи газопостачання. Згідно з Кодексом ГРМ навіть після обмеження послуг з розподілу газу поточні нарахування будуть здійснюватися, а борг може бути примусово стягнутий в судовому порядку.

"Компанія змушена йти в суд, оскільки кошти, що надходять від споживачів у вигляді плати за розподіл газу - це єдине джерело фінансування робіт з утримання газорозподільних мереж і споруд на них в належному стані, модернізації, капітальних та поточних ремонтів газопроводів, заміни застарілого обладнання та підтримки належного тиску у газорозподільній системі оплати праці персоналу, забезпечення цілодобової роботи аварійно-диспетчерської служби "104", - йдеться в повідомленні

"Дніпрогаз" закликає клієнтів не накопичувати борги за доставку газу, розраховуватися за послуги вчасно, щомісяця до 20 числа і користуватися для оплати онлайн сервісами: "особистим кабінетом" на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light, чат ботом 7104ua в Viber і паблік-аккаунтом ua7104_bot в Telegram.