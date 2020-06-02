Клієнти "Дніпрогазу" можуть передати показання лічильників з фото через Viber

Через чат-бот 7104ua в месенджері Viber клієнти АТ "Дніпрогаз" можуть підтвердити передані показання лічильників газу фотографією. Після введення показань з клавіатури телефону чат-бот пропонує споживачеві завантажити фото лічильника.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Функція завантаження фото в чат-боті 7104ua в месенджері Viber створена з метою коригування показань лічильників газу, які були внесені з помилками. Раніше для виправлення помилково переданих показань споживачеві газу потрібно було звернутися у Центр обслуговування клієнтів з відповідною заявою і чекати контролера, який повинен скласти акт і підтвердити реальні покази лічильника", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що з впровадженням нової функції в чат-боті 7104ua зазначена процедура перевірки надісланих даних за допомогою фото буде відбуватися автоматично.

"На даному етапі ми тестуємо і працюємо над вдосконаленням опції зчитування показань приладів обліку газу через фото. Така можливість реалізована в мобільному додатку 104 Mobile Light для iOS, - зазначає начальник управління клієнтського сервісу АТ "Дніпрогаз" Марина Коваленко. - Це дозволить своєчасно і оперативно коригувати помилки клієнтів при передачі показань лічильників".

За словами прес-служби, станом на 1 квітня 2020 майже 11 тис. дніпрян вже оцінили переваги користування чат-ботом 7104ua в Viber. "Крім передачі показань, в чат-боті можна відстежувати баланс по особових рахунках (до 5 адрес), переглядати історію платежів за газ і його доставку, а також оплачувати послуги онлайн. Мешканці Дніпра та Дніпровського району також можуть скористатися іншими дистанційними онлайн-сервісами: "особистим кабінетом" на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile для Android і 104 Mobile Light для iOS", - йдеться в повідомленні.

Фахівці АТ "Дніпрогаз" нагадують, що згідно з Кодексом ГРМ побутовий споживач зобов'язаний щомісяця станом на 1 число місяця знімати фактичні показники лічильника газу та протягом п'яти діб (до 5 числа включно) надавати їх Оператору ГРМ, щоб уникнути розбіжностей у розрахунках з газопостачальною компанією.