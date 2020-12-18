Клієнти АТ "Волиньгаз" можуть скористатися оновленою платформою 104.ua

Майже 30 тисяч клієнтів АТ "Волиньгаз" з початку року зареєструвалися в Особистому кабінеті. На сьогодні біля 100 тисяч споживачів компанії уже можуть оцінити та скористатися оновленою онлайн-платформою 104.ua.

Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".

"Більшість клієнтів АТ "Волиньгаз" обрали зручний і швидкий спосіб керування розрахунками за газ та його доставку за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua. Фахівці компанії розробили новий інтерфейс та додали багато зручних функцій, які значно розширили функціонал і полегшили інтуїтивне користування платформою", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що інтерфейс Особистого кабінету адаптований під усі види гаджетів (комп'ютер, планшет або смартфон), а також операційні системи Android і iOS. Онлайн-платформа надає можливість виконувати розрахунки в "один клік" по рахункам за газ і за його доставку. У такому випадку оплата за двома рахунками проводиться одним платежем і дозволяє клієнтам АТ "Волиньгаз" заощаджувати на комісії. Також в оновленому Особистому кабінеті споживачі мають змогу додавати до 25 особистих рахунків із будь-якого регіону України.

"Онлайн-сервіси є дуже зручними та важливими в цей непростий час світової пандемії. На платформі 104.ua клієнти АТ "Волиньгаз" можуть не лише сплачувати за газ і його доставку, а й передавати показання газового лічильника, переглядати історію платежів, завантажувати платіжки швидко та зручно", - зазначає начальниця управління клієнтського сервісу Ольга Тимощук.

Також, за словами прес-служби, зручним доповненням є можливість автоматичної передачі обсягів спожитого газу. Для цього необхідно лише підключити до свого лічильника модем 104.ua SMART. Система дозволяє автоматизувати облік природного газу та звільнити клієнтів від необхідності щомісяця передавати показання лічильників в газову компанію особисто.