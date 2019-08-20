Клієнтам "Волиньгаз Збуту" повернули 12 млн гривень зекономленої субсидії

"Волиньгаз Збут" провів повторний перерахунок невикористаної субсидії на оплату послуг з газопостачання. Це зроблено після того, як 19 липня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 26.06.2019 року № 595 "Про внесення змін до Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії", повідомляє прес-служба компанії.

До цих змін перерахунок передбачав повернення залишків субсидій до держбюджету, що в травні зробив "Волиньгаз Збут".

Суму зекономленої субсидії, яка вже зарахована на особистий рахунок, 17 тис. клієнтів "Волиньгаз Збуту" побачать в рахунках за липень. А користувачі особистого кабінету на сайті 104.ua уже можуть ознайомитись з оновленим балансом свого рахунку.

"Зекономлена сума субсидій не є монетизованою. І споживачі не зможуть отримати ці кошти готівкою. В автоматичному режимі вони зараховані на особові рахунки клієнтів і підуть на оплату майбутніх платежів за газ чи на оплату існуючої заборгованості", - розповідає директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

Постачальна компанія також нагадує субсидіантам, що при наявності у споживача простроченої заборгованості в розмірі 340 гривень і більше, житлова субсидія на наступний період не призначається. Аби уникнути непорозумінь та неприємностей, споживачі мають вчасно оплачувати рахунки або укласти договір реструктуризації.