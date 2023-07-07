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Кличко обратился к Шмыгалю за разъяснениями насчет модульных укрытий

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Пятница 07 июля 2023 17:55
Кличко обратился к Шмыгалю за разъяснениями насчет модульных укрытий Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю относительно критериев к быстровозводимым защитным сооружениям гражданской защиты (БВЗСГЗ) модульного типа и возможности внесения их в фонд защитных сооружений гражданской защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"В Киеве проводят комплекс мер по расширения фонда защитных сооружений. На сегодня есть потребность в изготовлении БВЗСГЗ модульного типа, которые можно было бы оперативно установить на местности и которые обеспечат снижение риска комбинированного поражения населения от обломков ракет и барражирующих боеприпасов. В связи с этим городская власть Киева просит дать разъяснения, а также критерии и требования к защитным сооружениям модульного типа, защищающим от обломков ракет, а также условия их взятия на учет в фонд защитных сооружений гражданской защиты. Соответствующее письмо сегодня подписано и направлено главе правительства", - говорится. в сообщении КГГА.

В Кличко отмечают, что такие сооружения модульного типа можно оперативно устанавливать на местности для защиты населения от обломков ракет и баражирующих боеприпасов. Столица планирует закупить и установить более 200 таких построек. Прежде всего – в спальных районах города.

Также в столице наращивается количество самых простых укрытий путем подземного пространства, а также капремонта и дооснащения существующих укрытий, сообщают в КГГА.

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Денис Шмыгаль Виталий Кличко
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