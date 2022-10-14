Кличко встретился с семьями погибших воинов и возложил цветы к Стене памяти

"Сегодня мы чтим память павших и благодарим живых воинов, наших героев-защитников за то, что можем жить в свободной стране. Большое уважение каждому бойцу, каждому военному, который защищал или защищает сегодня нашу страну! В День Защитников и Защитниц Украины возложил цветы к Стене памяти возле Михайловского Златоверхого собора и встретился с женами и матерями павших воинов", - сообщил Кличко.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения количество вставших в защиту своего государства киевлян от российских агрессоров увеличилось втрое.

"До февраля 2022 года в Киеве насчитывалось более 31 тысячи ветеранов российско-украинской войны. С начала полномасштабного вторжения -около 100 тысяч участников боевых действий. С 2014 года погибли, защищая Украину от российских захватчиков, около 640 киевлян", - сообщил Кличко.

Он также подчеркнул, что России не удастся поставить украинцев на колени.

"Уже 8 лет Украина борется с российской агрессией. 24 февраля этого года российские варвары совершили широкомасштабное вторжение на территорию нашего государства. Но мы, украинцы, удивили мир своей смелостью и решимостью. Мы на своей земле, и правда - за нами. Россия хотела нас поставить на колени - не получилось. Пытается запугать террором - а это вызывает у нас только большее упорство и смелость, еще большую решимость победить российскую дикость и варварство. У нас нет иного выбора, чем победить. Мы не сдадимся и не покоримся", - подчеркнул Кличко.