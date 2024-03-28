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Кличко встретился с мэром Парижа и вручил отличие "При содействии обороне Киева"

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Парижа Анн Идальго, которая уже в четвертый раз за время полномасштабной войны посетила Киев. Переговоры пришлось проводить в укрытии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Виталия Кличко.

"Встретился с мэром Парижа Анн Идальго, которая уже в четвертый раз посещает Киев во время полномасштабной войны. Вручил Анн Идальго отличие Киевского городского головы - нагрудный знак "При содействии обороне Киева". Ведь с начала полномасштабной войны мэрия Парижа присылала гуманитарную помощь, а также другое оборудование, которое было крайне необходимо", - заявил Виталий Кличко.

Он также сообщил, что госпожа Идальго засвидетельствовала свою твердую позицию по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх, которые состоятся летом в Париже. А также пригласила мэра Киева на Саммит мэров европейских городов, который состоится в Париже в мае.

Виталий Кличко отметил, что из-за воздушной тревоги переговоры проходили в укрытии.

"Пришлось сегодня продолжать встречу с мэром Парижа Анн Идальго в укрытии. Потому что тревога прозвучала во время наших переговоров", - сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что первый визит Анн Идальго в Киев прошел в апреле 2022 года. Тогда было подписано Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Киевом и Парижем.

Кличко также напомнил, что в 2023 году в День независимости Украины в центре Парижа был открыт Киевский сквер как символ поддержки борьбы украинцев за свободу и европейские ценности.

 

 

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ПарижВиталий Кличко