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Кличко встретился с мэром Лиссабона и призвал разорвать побратимские отношения с Москвой

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко в Лиссабоне встретился с мэром города Карлушем Моедашем, а также с дипломатами и политиками Португалии. Речь шла о послевоенном восстановлении Киева и поддержке Украины странами Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Facebook.

"Встретился с мэром Лиссабона Карлушем Моедашем. Во время общения отметил, что сегодня очень важна единая позиция стран ЕС и цивилизованного мира по усилению поддержки и помощи Украине. Подчеркнул это и в выступлении в мэрии Лиссабона перед представителями дипломатического корпуса, депутатами городского совета португальской столицы и представителями украинской громады в Португалии", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева предложил португальской столице окончательно разорвать побратимские отношения с Москвой.

"Призвал власть Лиссабона, которая приостановила побратимские отношения с Москвой, вообще их разорвать. Пока Россия пытается уничтожить Украину, совершает геноцид мирного населения и стирает с земли украинские города и села", - заявил Кличко.

Он также пригласил португальцев принять участие в восстановлении Киева и Украины.

№Передал список проектов, которые необходимо будет и предлагаем реализовать в Киеве. Карлуш Моедаш пообещал, что городская власть Лиссабона подробно рассмотрит проекты и в сентябре он, по моему приглашению, приедет в Киев. Уже с предложениями относительно возможностей поддержки конкретных проектов№, - подчеркнул Кличко.

Во время встречи Виталий Кличко получил символический ключ от Лиссабона.

Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с мэром Гамбурга Петером Ченчером. Обсуждались вопросы дальнейшей помощи Киеву. В частности, в обеспечении Киева автономными системами связи для экстренных случаев и новейшим оборудованием для оповещения.

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Виталий КличкоПортугалия