Кличко встретился с лидерами правящей партии Германии по вопросам усиления помощи Украине

"Встретился с главой фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге ФРГ Рольфом Мютценихом и лидером СДПГ Ларсом Клингбайлем. Указал на необходимость усиления поддержки Украины - вооружением, обучением наших военных, финансовой помощью", - сообщил Виталий Кличко.

В свою очередь, Ларс Клингбайль опубликовал в Twitter фото встречи с Виталием Кличко и также отметил, что цель визита немецкой делегации - обсуждение дальнейшей поддержки Украины.

"Рольф Мютцених и я сейчас здесь, чтобы поговорить со многими людьми в Украине и увидеть, как выглядит дальнейшая поддержка", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Кличко во время Мюнхенской конференции встречался с сенаторами США. Обсуждались вопросы помощи, необходимой Украине для победы в войне.