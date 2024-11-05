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Кличко встретился с главой МИД Германии Бербок: подробности

Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с главой Федерального министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Говорили о дальнейшей помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая посетила Киев. Обсудили необходимость дальнейшей поддержки, в которой сегодня особенно остро нуждается Украина", - написал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Украина ожидает от партнеров большей решительности в сдерживании российской агрессии.

"Не может быть усталости Европы, когда война – у границ ЕС и Путин, судя по всему, не планирует останавливаться. Мы ожидаем от партнеров большей решительности и новых шагов для помощи Украине в сдерживании варварской агрессии", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с делегацией итальянских парламентариев и послом Итальянской Республики в Украине Карлом Формозой. Обсуждались вопросы усиления помощи Украине, а также планы послевоенного восстановления Украины, в частности, столицы.

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Виталий Кличко