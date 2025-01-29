Кличко заявил о попытке узурпировать власть в столице и уничтожить самоуправление

"Я обращаюсь к Президенту Украины. Пока вы как Верховный главнокомандующий сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения неутомимо занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими. Фактически в Киеве происходит попытка блокирования функционирования местного самоуправления, которая имеет целью узурпацию власти, а не обеспечение обороны. И которая практически парализует жизнеобеспечение столицы. Обращаюсь к вам, господин Президент, как к гаранту Конституции Украины - не допустить уничтожения местного самоуправления как одного из базовых принципов демократии", - заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что, по закону, жизнедеятельность города должны обеспечивать избранный мэр и избранный городской совет. А военная администрация - временный орган, который должен заниматься вопросами обороны, гражданской защиты, общественной безопасности, защиты критической инфраструктуры и тому подобное.

При этом Кличко выразил сомнение, что назначенный глава КГВА способен выполнять задачи, возложенные на него законом.

"Замена без явных причин боевых генералов на начальника, который не имеет военного образования, военного опыта и даже не служил в армии, вызывает сомнения в его способности выполнять задачи в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка. Что свидетельствует о политических мотивах такого назначения", - подчеркнул Виталий Кличко.

Вместо того, чтобы заниматься вопросами безопасности столицы, военная администрация Киева стремится перебрать на себя полномочия органов самоуправления и парализовать их работу, заявил Кличко.

"В частности, КГВА не рассматривает важные документы. Например, распоряжение о восстановлении домов, компенсацию владельцам за поврежденные объекты, восстановление инфраструктуры и многие другие. Все это приводит к дестабилизации управления городом и блокированию важных для киевлян решений. Заложниками этой ситуации становятся киевляне", - отметил Кличко.