Кличко заявил о манипуляциях прокуратуры и давлении вокруг дела по разрушению тоннеля метро
Прокуратура манипулирует в заявлениях по поводу причин разрушения тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская": результаты экспертизы подтверждают, что были допущены ошибки и грубые нарушения при строительстве этого участка. Учитывая очевидное политическое давление, власти столицы настаивают на беспристрастном расследовании.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.
"На этапе проектирования конструкции тоннеля между этими станциями были допущены ошибки, и грубые нарушения – при строительстве этого участка. Это подтверждают результаты экспертизы, полученные столичными властями. Согласно им, причинами разрушения тоннеля являются: его некачественное строительство с нарушением монтажа колец; туннельная оправа рассчитана на значительно более низкий уровень грунтовых вод; нижняя часть тоннеля частично составлена из стеновых блоков, но должны быть усилены блоки, поскольку основная нагрузка именно снизу», – подчеркнул Кличко.
По его словам, от правоохранителей отсутствует какая-либо информация о проведении таких лабораторных исследований. А эти исследования очень важны для установления причин разрушения тоннеля.
Он отметил, что ученые подтверждают, что именно проектная документация содержит некачественные проектные решения. А при строительстве некачественно соорудили конструкцию тоннеля этого участка. В то же время эксперты подтверждают, что все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля выполнялись в полном объеме.
"Учитывая очевидное политическое давление, городские власти настаивают на беспристрастном расследовании. И со всеми полученными экспертными выводами будет обращаться в суд. Отмечу, как бы ни мешали и не давили, мы делаем все, чтобы к началу осени закончить ремонт участка. Работы там продолжаются круглосуточно ", – отметил Виталий Кличко.
Напомним, в конце прошлого года движение поездов между станциями метро "Лыбидская" и "Теремки" в Киеве временно остановили, поскольку в тоннеле обнаружили проникновение воды. После этого начался ремонт.
Сначала власти Киева предполагали, что движение удастся возобновить летом этого года. Но прогнозы немного сместились.
После этого мэр Киева Виталий Кличко неоднократно заявлял, чтодвижение поездов синей веткой планируют возобновить осенью. При этом точная дата возобновления движения остается неизвестной.
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