Кличко предложил решение, как обеспечить переселенцев жильем

"В 2011 году Верховная рада освободила застройщиков от передачи части жилой площади, кроме паевого взноса, а в 2021 году отменили и его. Это лишило органы местного самоуправления возможности обеспечивать жильем льготников. Государство утвердило Стратегию государственной политики по ВПЛ и операционный план мер по ее реализации. Но чтобы их реализовать, нужно внести изменения в целый ряд законов и нормативно-правовых актов", - заявил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что сегодня гарантированное государством право на обеспечение жильем льготных категорий будет реализовано органами местного самоуправления.

Киев имплементировал все предусмотренные законом льготы и компенсации в городские целевые программы. Кроме этого, зарегистрированные ВПЛ, как и киевляне, могут получать прямые выплаты, устроить детей в сады и школы, получать медицинскую помощь, социальные услуги и т.д.

Только по программе "Турботу. Назустріч киянам" из бюджета Киева предоставлены услуги более 93 тысяч ВПЛ на 107 млн грн. Более 27 тысяч детей со статусом ВПЛ устроены в коммунальные учебные заведения, еще более 1 700 человек - в учреждения профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования.

"Для обеспечения внутренних переселенцев жильем, которое остается самой большой проблемой, Киев реализовал и начал ряд проектов. Для их временного проживания закуплено 113 квартир, в которых заселено 379 человек. Еще 567 квартир закупили для передачи в аренду с правом преимущественного выкупа сроком до 10 лет льготным категориям, в том числе и ВПЛ, которые нуждаются в жилье. Вместе с Мариуполем реализуем проект по предоставлению временного жилья для мариупольцев в столице. В то же время из предоставленного Фондом госимущества перечня помещений в Киеве ни одно из общежитий не пригодно для заселения, а отремонтировать или реконструировать их в сжатые сроки тоже невозможно", - добавил мэр Киева.

Кличко также предложил ввести электронный кабинет ВПЛ и интегрировать его в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. А также создать единую базу жилых и других помещений, пригодных для проживания ВПЛ.

Кроме того, Кличко предложил принять государственную целевую программу обеспечения жильем, в частности ВПЛ; государственную программу интеграции ВПЛ; порядок межотраслевого взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, международных и общественных организаций для помощи внутриперемещенным лицам; протокол (механизм) оценки потребностей и сбора данных о ВПЛ для их дальнейшего удовлетворения с учетом критериев уязвимости.

Мэр Киева отметил, что нужно восстановить обязанность заказчиков объектов строительства (инвесторов) передавать безвозмездно в коммунальную собственность определенную часть жилых помещений в сводном доме для обеспечения социальным жильем лиц, имеющих право.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко инициировал создание Киевской платформы для помощи ВПО, которые переехали в столицу.