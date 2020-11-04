Кличко одужав від COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що отримав негативний тест на коронавірус. Він повідомив, що повернувся до роботи.

Про це він заявив на брифінгу.

Про те, що Кличко заразився стало відомо 24 жовтня, за день до місцевих виборів.

"Радий повернутися до активної роботи, мій тест на коронавірус негативний, я відчуваю себе добре, тобто зараз вже готовий працювати в повну силу", - сказав він.

Нагадаємо, Київ поки залишається в "помаранчевій" зоні карантину. Втім, ситуація з коронавірусом в місті погіршується. Столиця може потрапити в "червону" зону.

Зазначимо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що локдаун в столиці через ситуацію з коронавірусом буде крайнім заходом.

В ефірі одного з українських телеканалів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що карантин вихідного дня в Україні ще обговорюється.

Зазначимо, в Україні за минулу добу підтвердили 9524 нових випадків коронавірусу.