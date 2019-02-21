Кличко вручив ключі від 13 квартир киянам-ветеранам АТО

Кличко відзвітував про виконання міською владою програм з підтримки учасників АТО

Мэр Киева Виталий Кличко отчитался о выполнении городскими властями программ по поддержке участников АТО перед активом ветеранской сообщества столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

“По состоянию на 2018 год, льготы получают почти 27,5 тысяч киевлян-участников АТО и членов их семей. Для сравнения, в 2014 году получали чуть больше 3 000 человек. Более 250 миллионов гривен мы направили на ежегодную материальную помощь в 2018 году. В 2014 цифра не составляла и десяти миллионов”, - сказал Кличко.

Мэр также напомнил, что по решению Киевсовета от 9 октября 2014 года из бюджета столицы установлен ряд льгот дополнительно к гарантированным государством льгот и гарантий для киевлян – участников АТО и членов их семей.

“В этом году мы дополнительно выделяем еще почти 13,5 миллионов на материальную помощь для участников АТО и членов их семей”, - подчеркнул киевский городской председатель.

Он отметил, что на сегодня также финансируются статьи ежемесячной материальной помощи детям; по обеспечению проездными билетами; по компенсации оплаты за коммунальные услуги; лечение, реабилитацию, оздоровление; образовательные гарантии.

Работает столичная власть и над обеспечением жильем защитников. Сегодня городской голова вручил ключи от квартир 13-ом киевлянам – участникам боевых действий. В целом за последние 4 года 393 ветераны АТО обеспечены жилой площадью.

“Да, мы понимаем, что та помощь, которую сегодня оказывает город, - наименьшее, что мы можем сделать для наших защитников. Но, поверьте, стараемся в этой ситуации обеспечить все, что от нас зависит. Потому наша задача, чтобы каждый ветеран АТО, каждый защитник Украины получил помощь, в которой нуждается”, - подчеркнул Кличко.

Также он отметил, что город активно использует опыт ветеранов АТО в обеспечении правопорядка и безопасности на улицах и объектах столицы.

В конце 2017 года в столице создали Коммунальное предприятие “Муниципальная охрана”. Задачей которого является обеспечение охраны имущества общины столицы. Большинство работников в нем – ветераны АТО.

А также ветеранским движением Киева создано общественное формирование “Муниципальная стража”. Это дает возможность привлекать ветеранов, активных киевлян к обеспечению, вместе с Национальной полицией, публичного порядка в городе.