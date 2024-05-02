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Кличко примет участие в Саммите мэров европейских городов

Четверг 02 мая 2024 17:46
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Кличко примет участие в Саммите мэров европейских городов Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко по приглашению мэра Парижа Анн Идальго примет участие в Саммите мэров европейских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте КГГА.

Саммит мэров состоится 3-4 мая в Париже и будет приурочен ко Дню Европы.

"Общение и дискуссии мэров будут сосредоточены на вызовах и возможностях, с которыми сталкиваются европейские города. В частности, накануне выборов в Европарламент и на фоне растущего ультраправого популизма. Открытый диалог необходим для укрепления демократических ценностей, партнерства и взаимоподдержки городов", - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что для Киева участие в мероприятии - это возможность подчеркнуть необходимость усиления военной и гуманитарной помощи Украине и ее столице. На необходимости поддержки европейских стремлений Украины, которая борется сегодня не только за свое государство, но и за демократию и безопасность во всей Европе.

Участие в Саммите примут мэры Парижа, Копенгагена, Рейкьявика, Стамбула, Афин, Загреба, Тираны и Сараево. А также представители городских властей Амстердама, Вены, Стокгольма, Мюнхена, Барселоны и других европейских городов.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился в Польше с мэром Кракова Яцеком Майхровским. Также Кличко встречался в Братиславе с мэром словацкой столицы Матушем Валло. Говорили о дальнейшей помощи Киеву и Украине.

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Виталий Кличко
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