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Кличко выступит на 60-й Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко примет участие в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Основные темы конференции - последствия войны в Украине, мировой кризис безопасности и его потенциальное влияние на геополитические реалии, использование новейших технологий, взаимосвязь вызовов безопасности и культуры, лидерство в кризисные времена.

"Виталий Кличко и его брат Владимир, в частности, примут участие в официальном открытии Форума, Трансатлантической конференции при участии главы НАТО Йенса Столтенберга и церемонии награждения лауреатов нынешней премией фонда Джона Маккейна. Встретятся с делегацией сенаторов США, Главой ХДС в Бундестаге Александром Добриндтом, Европейским комиссаром по вопросам бюджета Йоханнесом Ханом, спецпредставителем Госдепа США по субнациональной дипломатии Ниной Хачиган, спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер и другими политиками и деятелями, которые сегодня поддерживают Украину и имеют влияние на расширение военной и экономической помощи нашей стране", - говорится в сообщении.

Также Виталий Кличко выступит спикером на панели, организованной Институтом Маккейна и посвященной Украине и вызовам, которые могут встать перед миром в случае распространения российской агрессии на другие страны.

Кроме того, Кличко вместе с американскими сенаторами и спецпредставителем Госдепа США по субнациональной дипломатии Ниной Хачиган примет участие в дискуссии "Роль субнациональной дипломатии в международной безопасности".

Ожидается, что в нынешней юбилейной Мюнхенской конференции безопасности примет участие рекордное количество глав государств и правительств. А также представителей гражданского общества и крупного бизнеса из разных стран мира.

 

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Виталий КличкоМюнхенская конференция по безопасности