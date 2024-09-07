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Кличко отвез нескольким бригадам на Харьковском направлении более тысячи дронов от общины Киева

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Мэр Киева Виталий Кличко привез защитникам на Харьковском направлении большую партию дронов от общины Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"Посетил и поддержал наших защитников на Харьковском направлении, где сегодня продолжаются сложные бои. Увез и передал от общины столицы нескольким бригадам самое необходимое оснащение. - БпЛА Mavic 3T и Mavic 3E. В общей сложности - более 1 000 дронов Mavic разных типов", - написал Кличко.

В частности, Кличко передал 112 бригаде территориальной обороны города Киева 180 дронов - 130 Mavic 3T и 50 Mavic 3E. 241 бригада ТРО столицы получила от киевлян 410 дронов (300 Mavic 3T и 110 Mavic 3E), а 3 отдельная штурмовая бригада - 410 Mavic 3T.

Также мэр Киева завез партию Mavic 3T 1 президентской бригаде оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій" Нацгвардии Украины.

"Киев выделял и продолжит выделять средства на помощь нашим героическим защитникам. А я продолжу посещать и поддерживать наших бойцов. Также мы привлекаем средства и передаем оборудование в качестве благотворительной помощи (приобретенное не за бюджетные деньги). Помогаем украинским защитникам вместе", - подчеркнул Кличко.

Ранее в конце июля Виталий Кличко посетил 4 бригады на Харьковском направлении и на Донбассе. Передал от общины Киева почти полтысячи дронов и системы РЭБ.

Как сообщалось, в 2024 году из бюджета Киева в поддержку ВСУ выделено уже 7,5 млрд гривен.

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Вооруженные силы УкраиныВиталий Кличко