Кличко посетил реабилитационный центр "Титановые" и провел тренировку для раненых бойцов

"Владимир посетил ветеранов в протезно-реабилитационном центре "Титановые" по их приглашению. Пообщался и провел тренировки для украинских героев с ампутациями, которые сегодня проходят реабилитацию. Владимир подчеркнул, что очень важен комплексный подход к восстановлению и адаптации ветеранов. Основой является ментальное здоровье, правильная мотивация, которая помогает преодолеть даже самые сложные вызовы, четкая цель. И после этого стоит браться за физические тренировки", - рассказал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что в центре "Титан" ветераны ежедневно работают над собой, получают психологическую и физическую реабилитацию, чтобы вернуться к полноценной жизни.

Ранее сообщалось, что накануне Нового года Виталий Кличко посетил центр реабилитации и бионического протезирования "Титановые" в Киеве и пообщался с ранеными. Обсуждали в том числе создание рабочих мест для ветеранов, вопросы безбарьерности и обеспечения жильем защитников Украины.

Также сообщалось, что в Киеве завершается обустройство современного центра протезирования, который создан на базе одной из городских больниц при поддержке мэрии Берлина.